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مصادر تكشف حقيقة استغاثة على «فيس بوك» وضبط ناشر البوست  

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مصادر تكشف حقيقة استغاثة على «فيس بوك» وضبط ناشر البوست   مصادر تكشف حقيقة استغاثة على «فيس بوك» وضبط ناشر البوست  

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كشفت مصادر حقيقة ما تم نشره من خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» متضمنا استغاثة صاحب الحساب، والذي طالب بالإفراج عنه، مشيرا إلى اضطلاع عدد من الأشخاص بإستغلال حبسه في الإستيلاء على (محتويات شركته – مركز قطع غيار السيارات وسيارات الأجرى المملوكة له).

بالفحص تبين بأن ناشر الخبر هو (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول) ومحتجز بقسم شرطة الزيتون بالقاهرة على ذمة قضية توظيف أموال لمحاكمته، وعقب ذلك ورد بلاغ من (ربة منزل، مقيمة بالقاهرة) اتهمت ناشر الخبر بقيامه بالنصب والإحتيال عليها بتحصله على مبلغ مالى منها نظير شراكتها في الشركة ملكه، وقدمت عقد الشراكة المبرم بينهما ورفضه رد المبلغ.

كما ورد بلاغ من (محاسب يعمل بذات الشركة ملك ناشر الخبر) واتهمه بالنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال، وبمواجهة «ناشر الخبر» أنكر ما جاء بأقوالهما واتهام الأولى بمحاولة التشهير بشخصه والشركة، واتهام الثانى بسرقة محتويات من شركته، وبمواجهتهما أنكرا ما جاء بإتهام «ناشر الخبر» وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس «ناشر الخبر» على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل الأولى.

المصرى اليوم

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