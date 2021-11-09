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برد وسيول وانجرافات بعسير والباحة

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برد وسيول وانجرافات بعسير والباحة برد وسيول وانجرافات بعسير والباحة
هطلت، أمس، أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات «جازان وعسير والباحة»، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

بينما تواصل هطول الأمطار على مرتفعات السودة وسواحل تهامة لليوم الثالث على التوالي، وشهدت السودة ومدينة أبها وطبب ورجال ألمع وأجزاء من محائل عسير وخميس مشيط هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، بالإضافة إلى جريان السيول في بعض الأودية، وانجرافات للتربة.

رياح سطحية

شهدت منطقة الباحة أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، شملت مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية.

ودعت مديرية الدفاع المدني إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. بينما تعرضت منطقة المدينة المنورة إلى رياح نشطة وأتربة مثارة، شملت تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية.

ارتفاع الموج

أشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شرقية ليلا، بسرعة 10-20 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية، بسرعة 10-30 كم/ساعة، وتصل سرعتها إلى 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، ويصل إلى متر ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.


الوطن السعودية

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