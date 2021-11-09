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السياحة والترفيه والنقل تنضم لمكافحة التبغ

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السياحة والترفيه والنقل تنضم لمكافحة التبغ السياحة والترفيه والنقل تنضم لمكافحة التبغ
علمت «الوطن» بصدور قرار مجلس الوزراء، المتضمن الموافقة على انضمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة والهيئة العامة للترفيه، إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ليصبح بذلك عدد الجهات المنضمة إلى عضوية اللجنة 13 جهة حكومية.

قرار التشكيل

وتم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 1 / 2 / 1428، وتضم في عضويتها عددا من الوزارات المعنية بمكافحة التبغ، التي تضطلع بمهام وأنشطة اللجنة، التي تتضمن اتخاذ وتنفيذ تدابير تشريعية وتنفيذية وإدارية، وتحقيق الأغراض المنشودة في الاتفاقية الإطارية.

وتضم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، عددا من الجهات الحكومية، تعنى بمكافحة التبغ وتطبيق الأنظمة والقرارات الداعمة لهذه الغاية.

أهداف اللجنة:

حماية أفراد المجتمع من وباء التبغ.

الحد من نسبة تعاطي التبغ لمختلف شرائح المجتمع، خاصة بين صغار السن، للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم، لتحقيق شعار «نحو مجتمع خال من التبغ».

وزارات وجهات مشاركة في لجنة مكافحة التبغ

الشؤون البلدية والقروية

التجارة والاستثمار

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

هيئة الغذاء والدواء

الداخلية

الصحة

المالية

الإعلام

التعليم

الرياضة


الوطن السعودية

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