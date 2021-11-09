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مخيم نموذجي بالمشاعر على مساحة 3800م2

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مخيم نموذجي بالمشاعر على مساحة 3800م2 مخيم نموذجي بالمشاعر على مساحة 3800م2
زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أمس، مقر شركة كِدانة للتنمية والتطوير في مشعر منى، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وحماها، والمملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واطلع خلال الزيارة التي رافقه فيها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير، حاتم بن حامد مؤمنة، على الدور الريادي لكدانة في تنفيذ المشروعات التطويرية والتنموية، للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.

أفضل الممارسات

وتفقد الوزير المشاعر المقدسة، وعددًا من المشروعات، كالمخيم النموذجي الممتد على مساحة 3800م2، الذي يضم مخيمًا سكنيًا ومطبخ إعاشة، ودورات مياه، وهو منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، متضمنًا تطوير دورات المياه ومطبخًا مركزيًّا مصممًا وفق معايير محددة، تمثل أفضل الممارسات للتنفيذ، فيما اطلع على منشأة الجمرات، ومجمع دورات المياه النموذجية بمشعر منى، المزودة بأحدث التقنيات الإنشائية، والمنفذة بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ومواصفات السلامة والوقاية، بما يلبي حاجة وسلامة ضيوف الرحمن.

تجربة فريدة

واختتم الربيعة الجولة، بزيارة لمشروع مركز جبل النور الثقافي، بمنطقة جبل النور «غار حراء»، الذي يضم معرض الوحي، ويحكي قصة نزول الوحي على أولي العزم من الرسل، باستخدام التقنيات الحديثة، ومتحف القرآن الكريم، وفيه تجربة فريدة للتعريف بكتاب الله، من خلال أنفس المخطوطات والمقتنيات، وأفضل الوسائل والتقنيات.

وتأسست شركة كِدانة للتنمية والتطوير، بموجب الأمر الملكي بتاريخ 13/ 06/ 1441، القاضي بإنشاء شركة مساهمة مغلقة، مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، لتمثل ذراعها التنفيذية، المعنية بتطوير المشاعر المقدسة، ويرأس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.


الوطن السعودية

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