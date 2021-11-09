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عزبة تنقذ مفقودا في الصحراء

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عزبة تنقذ مفقودا في الصحراء عزبة تنقذ مفقودا في الصحراء
أنقذ موقع عزبة حلال بمنطقة القصيم مفقودًا في الصحراء بعد أن تلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ بلاغًا عن ضياعه في البرية بالقرب من البعيثة التابعة للمنطقة وهو يستقل مركبة من نوع هايلكس، واستطاع المفقود بالمصادفة الوصول إلى العزبة في حالة إعياء بعد أن علقت سيارته بالرمال، فيما تم العثور بعد 3 جولات بحث على مفقود بوادي لبن متوفيًّا، ومازال البحث جاريًّا ومتواصلًا عن مفقود صحراء منطقة العمارية التابعة لمنطقة الرياض على مدار أكثر من 9 جولات قام بها فريق إنجاد.

أبها وتبوك

وكان الفريق تلقى بلاغًا عن مفقودين بالقرب من نقذة التابعة لمنطقة حائل يستقلان مركبة من نوع هايلكس وبعد عدة جولات ثم العثور عليهما من قبل أحد المواطنين، فيما مازال البحث جاريًّا عن مفقود بحفر الباطن 24 عامًا يعاني من إعتلالات نفسية.

وفي أبها مازال البحث جاريًّا عن مفقود يبلغ من العمر 19 عامًا، أكدت المعلومات أن آخر ظهور له كان بعقبة ضلع، فيما تلقى الفريق بلاغًا عن شخص مفقود بالقرب من وادي البقار التابع لمنطقة تبوك ولم يتم العثور عليه.

تسعيني مفقود

ومازال البحث جاريًّا عن مفقود بمنطقة الرياض 63 عامًا، كما تلقى الفريق بلاغًا عن مفقود في العرفجية التابعة لمنطقة حائل وبعد البحث والتحري عثر عليه بصحة جيدة من قبل فارس الفريق محمد البلوي، كما يجري البحث عن مفقود في الرياض 27 عاما.

13 مفقودًا خلال أكتوبر

الرياض 4

حائل 3

حفر الباطن 2

القصيم 1

أبها 1

تبوك 1

طريف 1

متوفى 1

عثر عليهم بصحة جيدة 5

لم يتم العثور عليهم 7


الوطن السعودية

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