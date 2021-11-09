«ليس كورونا».. «المهن التمثيلية» تكشف سبب وفاة أحمد خليل: «رفرفة أذينية»

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كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمسؤولة عن الملف الطبي، السبب الحقيقي لوفاة الفنان أحمد خليل الذي وافته المنية اليوم عن عمر 80 عاما، أثناء رعايته بأحد المستشفيات إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة النهار: «المعلومة اللي عندي وأعتقد أنها دقيقة أن أحمد خليل لم يتوفَّ بفيروس كورونا.. هو مات برفرفة أذينية.. القلب هو اللي كان تعبان».

وأضافت: «كنت بتواصل مع الفنان الراحل لحد أول إمبارح، وكان بيهزر معايا وبيضحك وبيقولي كويس إن جالي كورونا عشان تسألي عليا، وطلبت منه نقله إلى المستشفى ولكن هو رفض وقال ما تقلقيش عليا».

يذك أن الراحل أحمد خليل، من مواليد 15 يناير 1941، ولقبه كثير من المخرجين بـ«جوكر» التمثيل لتميزه بأداء أدوار الشر والخير والشخصيات المؤثرة، ويعد من أصحاب الشخصيات المميزة في الدراما والسينما والإذاعة والمسرح.

ولد أحمد خليل بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، كان يهوى التمثيل منذ صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل، لأنه يريده أن يصبح مهندسا، ولكن بعد أن تخرج في الثانوية العامة أصر على دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة ابنه الكبيرة ليوافق على إكمال مشواره في التمثيل، وقد تخرج في معهد السينما سنة 1965.

التحق أحمد خليل بعدها بمسرح الجيب، ومن مسرحياته «خادم سيدين» و«ياسين وبهية»، «حب تحت الحراسة».

في السبعينيات، سافر إلى الخليج، حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التليفزيوني مما أدي إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية، إلا أنه شارك في أعمال متميزة منها «سليمان الحلبي» بدور «الجنرال الفرنسي كليبر» ومن إخراج عباس أرناؤوط وتأليف محفوظ عبدالرحمن، ثم عاد بكل قوة إلى التمثيل في التليفزيون المصري في أعمال تليفزيونية مثل «يموت الزمار»، «حديث الصباح والمساء»، «زمن عماد الدين».

استطاع بحضوره التليفزيوني المكثف أن يؤدي كافة الشخصيات، وتميز بدور «عطا المراكيبي» أمام ليلى علوي في مسلسل «حديث الصباح والمساء» الذي عرض عام 2001، وبدأ تداول مشاهد منه مؤخرا مع إعادة عرضه عن قصة الحب التي جمعت البطلين لتتحول إلى كوميكس ويعاد اكتشاف العمل من جديد ويحظى بمتابعة كبيرة بين أجيال جديدة.

وشيعت جنازة أن الفنان أحمد خليل، صباح الثلاثاء، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمصر، كما أعلن نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف ذكي في تصريحاته لـ «المصري اليوم»، بعد أن توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بكوفيد 19 المستجد، بعد تدهور حالته الصحية أمس ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.