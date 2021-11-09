«قانون الجوائح».. حبس وتغريم مروجي الشائعات خلال تفشي الفيروس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت نهائيًا على قانون الجوائح، لافتة إلى أن جائحة كورونا دعت للتفكير فيما قد يحدُث خلال الأعوام المقبلة؛ خصاصة بعد ظهور التحورات؛ مؤكدة أن القانون سيكون منظم موجود بشكل ثابت.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا القانون شامل ومنظم؛ يمكن من خلاله تعطيل الدراسة خلال الجائحة، كما أن به جزئية توقف حركة مواصلات النقل العام، وتأجيل تحصيل الضرائب والكهرباء؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت أن مشروع القانون جاء بعد الاستفادة من جائحة كورونا؛ حيث يمكن حبس وتغريم مروجي الإشاعات خلال تفشي الجائحة، وكذلك الأشخاص المحرضون على الترويج أيضًا (على مستوى كل شئ ومنها السوشيال ميديا).

وأوضحت أن القانون يحدد منح تعويضات للمتضررين من الجائحة، مؤكدة أن القانون سيكون موجود ومناسب لكل ظروف استثنائية صحية تمر بها البلاد؛ للتعامل مع الظروف الطارئة.

وبخصوص قانون زراعة الأعضاء، أشارت إلى أنه لم يتم تحديد جلسة لمناقشة القانون حتى الأن، لافتة إلى أن هذا القانون في حاجة لتعديلات، والقانون الصادر عام 2010 يحتاج لبعض الإضافات.

ولفتت إلى أن مصر متأخرة جدًا في إصدار هذا القانون الذي يغلق الباب على تجارة الأعضاء، مشيرة إلى أن الحكومة لم تقدم القانون الخاص بها حتى الآن للبرلمان لمناقشته.