أخبار عاجلة

تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة -
مكافحة الفساد مسؤولية الجميع.. تعرَّف على طُرق الإبلاغ عنه -
التغيُّر المناخي مخلوق البشر المرعب.. أزمة حديثة واهتمام متأخر بها (1 -3) -
جمعية الإصلاح والتنمية ولجنة "النظيم والجنادرية" توقعان مذكرة تفاهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب ويمارس الحجامة للمواطنين ببني سويف

Print
ضبط حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب ويمارس الحجامة للمواطنين ببني سويف ضبط حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب ويمارس الحجامة للمواطنين ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تم ضبط شخص يحمل مؤهل دبلوم صناعة ينتحل صفة طبيب ويقوم بعمل حجامة في إحدى المنشآت غير المرخصة ببني سويف، وذلك بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين.

وأوضح عبدالخالق أن فريقا من العلاج الحر توجه إلى المنشأة، وتبين أن الشخص المسؤول عنها ليس طبيبا ولا يحمل مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعي ما يعد انتحالا لصفة طبيب وتم إغلاق المكان وتشميعه.

وأضاف أن اللجنة اكتشفت وجود سرير للكشف وعمل جراحات الحجامة ومشارط ونفايات خطرة وعدم وجود سجل بيئي ورخص تداول النفايات وعقد محرقة، كما تم ضبط جهاز مساج وأدوات خاصة بالعلاج الطبيعى يقوم الطبيب المزيف باستخدامها على المرضى وهو غير مؤهل لذلك، وضبط كمية كبيرة من كاسات الحجامة وتم تحريزها من إدارة العلاج الحر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر

تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر

«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي»

«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي»

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك