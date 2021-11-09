ضبط حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب ويمارس الحجامة للمواطنين ببني سويف

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قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه تم ضبط شخص يحمل مؤهل دبلوم صناعة ينتحل صفة طبيب ويقوم بعمل حجامة في إحدى المنشآت غير المرخصة ببني سويف، وذلك بعد تلقي عدة شكاوى من المواطنين.

وأوضح عبدالخالق أن فريقا من العلاج الحر توجه إلى المنشأة، وتبين أن الشخص المسؤول عنها ليس طبيبا ولا يحمل مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعي ما يعد انتحالا لصفة طبيب وتم إغلاق المكان وتشميعه.

وأضاف أن اللجنة اكتشفت وجود سرير للكشف وعمل جراحات الحجامة ومشارط ونفايات خطرة وعدم وجود سجل بيئي ورخص تداول النفايات وعقد محرقة، كما تم ضبط جهاز مساج وأدوات خاصة بالعلاج الطبيعى يقوم الطبيب المزيف باستخدامها على المرضى وهو غير مؤهل لذلك، وضبط كمية كبيرة من كاسات الحجامة وتم تحريزها من إدارة العلاج الحر.