أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس هذا العام غير مسبوقة رغم أزمة كورونا

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة حسين طنطاوي هي الأكبر في الشرق الأوسط.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»: «نواصل تطوير المجرى الجنوبي للقناة على مرحلتين».

وأشار إلى أن إيرادات القناة هذا العام غير مسبوقة في ظل أزمة فيروس كورونا، متابعًا: «زودنا رسوم قناة السويس 6% بداية من شهر فبراير»، مؤكدًا أن مصر تتغير وأن صورة مصر الخارجية تتغير بداية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن هناك استفادة كبيرة من معرض دبي وجعل صورة مصر بالخارج أفضل.