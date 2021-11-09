تجديد حبس المتهم بقتل والديه في الإسكندرية.. والنيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي

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أمر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح باب شرقي الجزئية في الإسكندرية، بتجديد حبس «م. ع» 40 عامًا، المتهم بقتل والديه طعنا بسلاح أبيض داخل الشقة سكنهما بمنطقة الحضرة الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.فيما أمرت النيابة العامة بإستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليهما تمهيدا لاحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغا يفيد العثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة كل من «عباس.س»، 81 عاما، وزوجته «نجاه.ع» 80 عاما، غارقين في دمائهما وبهما طعنات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات أن نجل المجني عليهما هو مرتكب الواقعة بسبب خلافات أسرية وطمعا في الشقة، وجرى تحديد مكان اختباءه وإعداد كمين وألقى القبض عليه.

وتبين من التحقيقات أن نجل الضحيتين- مرتكب الواقعة- كان يعمل بإحدى الدول العربي، وترك زوجته للإقامةمع والديه إلا أنه حدثت خلافات أسرية لعدم موافقتهما على خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج.

ووفقا للتحقيقات تركت الزوجة المنزل لوالديه واستأجرت شقة أخرى، وعند عودة الزوج من الخارج اشتكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه اعادتهم لقريتهم بكفر الشيخ وترك الشقة لهم.

دخل فى نوبة بكاء وتشنجات .. المتهم بقتل والديه فى الاسكندرية يمثل كيفية ارتكاب جريمته- صور - صورة أرشيفية

دخل فى نوبة بكاء وتشنجات .. المتهم بقتل والديه فى الاسكندرية يمثل كيفية ارتكاب جريمته- صور - صورة أرشيفية

وكشفت التحريات توجه المتهم إلى منزل أسرته وبحوزته «جوانتي» ما يعني عقده العزم للتخلص منهما دفاعا عن زوجته.

وبحسب التحريات تشاجر المتهم مع والده بعدما طالبه بالتنازل عن كل أملاكه له، فرفض الوالد فقتله بطعنات متعددة بمختلف أنحاء الجسم ثم دخل لأمه القعيدة في الفراش وذبحها وسط توسلاتها حتى لا يفتضح أمره.

وفجرت تحقيقات النيابة مفاجأة أن زوجة الابن المتهم ابلغت شقيقة زوجها أن شقيقها ذهب لوالده ووالدته وهو عصبي ومنفعل.

وتبين أن المتهم ارتكب جريمته في الصباح الباكر معتمدا على أن سكان المنطقة لم يشاهدوه منذ سفره إلى الخارج ولن يتعرفوا عليه إلا أن أحد الجيران تعرف عليه وأدعي أنه عامل «دش» .

واصطحبت النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، لإجراء المعاينة التصويرية والتى جاءت متوافقة مع ما ادلى به من إعترافات.