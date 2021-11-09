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بدء حملة «معا نطمئن» لمواجهة كورونا بالتعاون مع «مستقبل وطن»

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بدء حملة «معا نطمئن» لمواجهة كورونا بالتعاون مع «مستقبل وطن» بدء حملة «معا نطمئن» لمواجهة كورونا بالتعاون مع «مستقبل وطن»

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أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، انطلاق فعاليات حملة «معا نطمئن» بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالمحافظة، بحضور الدكتور سليمان عرادة الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة، والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى، الدكتورة سلوى نجاح بإدارة التثقيف والاعلام الصحي، أمناء المراكز والتنظيم بحزب مستقبل وطن، ومجموعة من شباب الحزب وقيادات مديرية الصحة وفرق التثقيف والاعلام الصحى بالمديرية.. مشيرا إلى مساهمة الحزب مع مديرية الصحة في التوعية لمواجهة كورونا والتيسير على المواطنين للتسجيل وتلقى لقاح ، وذلك من خلال التدشين للحملة والتعبئة المجتمعية.

وقال الدكتور سليمان عرادة، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنه تم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء لانطلاق فاعليات المبادرة اعتبارا من اليوم بهدف التيسير على المواطنين في عملية التسجيل وتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتقديم التوعية بأهمية التطعيم.

ومن جانبه.. أشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى إلى التنسيق مع الحزب لعمل حملات توعية حول مدى أهمية تلقي اللقاح من أجل توفير الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بالمديرية أن ما قام به الحزب هو تفعيل للدور المجتمعى والميدانى لحث المواطنين على التطعيم في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

المصرى اليوم

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