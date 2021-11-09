ذبحته لسرقة هاتفه المحمول.. اعترافات صادمة لقاتل صديقه في كرداسة

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كشفت تحريات مباحث الجيزة غموض العثور على جثة عامل مذبوح بمنطقة كرداسة، وتم تحرير محضر والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان قسم شرطة كرداسة قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية، في قطعة أرض زراعية، بجوار الرشاح الأصفر.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره يرتدي كامل ملابسه مذبوح به 3 طعنات في منطقة البطن.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه عامل، 17 سنة، وأن صديقة عاطل وراء ارتكاب الواقعة.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعد أن استدرجه إلى المنطقة الزراعية خارج نطاق المدينة لسرقة هاتفه المحمول.