فريق بحثي بجامعة بني سويف يحصل على براءة اختراع في تكنولوجيا مواد النانو

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول فريق بحثي بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي، في مجال تكنولوجيا مواد النانو.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد مصطفي مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الدكتور منصور، أن براءة الاختراع بعنوان «تنقية سريعة وبكمية كبيرة لمغلق رقائق أكسيد الجرافين المتناهية الصغر والمعلقات الأخرى باستخدام نظام يحتوي على مرشحات الألياف الجوفية»، ويضم الفريق البحثي الحاصل على البراءة الصيدلي على طه على، والدكتور محمد محمود خضر، والدكتور أحمد على فرغلي، والدكتورة سماء الدق، والدكتور وليد محمد الروبي، والدكتور إبراهيم محمد الشربيني.

وفي سياق آخر، ناقش الاجتماع، آليات التنسيق بين مكتب ربط البحوث بالصناعة والوحدات والمراكز الاستشارية الأخرى، ومقترحات التطوير الخاصة بمكتب المعامل والأجهزة، كما وافق الاجتماع على فتح باب التقدم لمكافأة النشر الدولي الخاصة بأبحاث عام 2020.