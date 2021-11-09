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الشوالي: أرشح الأهلي للقب الأفريقي الثالث على التوالي ..وهدف شريف الأجمل في القمة

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الشوالي: أرشح الأهلي للقب الأفريقي الثالث على التوالي ..وهدف شريف الأجمل في القمة الشوالي: أرشح الأهلي للقب الأفريقي الثالث على التوالي ..وهدف شريف الأجمل في القمة

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رشح المعلق التونسي عصام الشوالي فريق الكرة بالنادي الأهلي للحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في النسخة الجارية.

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وقال الشوالي خلال تصريحات عبر قناة الأهلي:«الأهلي مع موسيماني غير، وأرشحه ليكون أول فريق في افريقيا يحقق 3 ألقاب في دوري الأبطال بشكل متتالي».

وواصل:«الأهلي يمتلك كل مقاومات النجاح ولديه أمر استثنائي وهو أن رؤساء النادي عبر تاريخه كرويين ويفهمون جيدًا في اللعبة».

وعن مباراة القمة قال:«هدف شريف هو الأفضل ولقطة عمرو السولية تستحق الاشادة وسعيد بروح أكرم توفيق وبرجولته داخل الملعب».

وأنهى عصام الشوالي تصريحاته:«معلول يستحق الجنسية المصرية بعد ما قدمه مع الأهلي وتفوق على مواطنه المثلوثي تمامًا في القمة الأخيرة».

المصرى اليوم

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