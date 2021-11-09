مصطفي فتحي يرفض عرض حسين لبيب.. ويكشف حقيقة مفاوضاته مع الأهلي

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رفض مصطفي فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عرض اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب لتجديد عقده مقبال مبلغ مالي تم اخطار اللاعب به وهو ما اعتبره اللاعب عرضا لا يليق به في ظل تجديد العديد من اللاعبين لعقودهم بمبالغ مالية ضعف الملبغ المعروض عليه بل وبعضهم لثلاثة أضعاف المبلغ.

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وقال مصدر قريب الصلة بمصطفي فتحي أن حسين لبيب رئيس اللجنة بدأ التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده بعرض مالي ضعيف إلا انهم وعدوا اللاعب بامكانية زيادة المقابل المادي لكن اللاعب رفض المبدأ من الاساسي.

وقال المصدر أن مصطفي فتحي أبلغ اللجنة وادارة الكرة بعدم انتقاله للنادي الأهلي رغم انه تلقز عرضا عن طريق مسؤول اهلاوي كبير وعرض اخر من أحد وكلاء اللاعبين المنتمين للقلعة الحمراء، لكنه اعتذر عن مناقشة الأمر وأبلغهم انه متمسك بالبقاء في الزمالك ولكن بشرط تحقيق طلباته المالية ومساواته بلاعبي الفريق الذي سيحصلون على مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 20 و25 مليون جنية في الموسم .

وتابع المصدر: «مصطفي فتحي لديه عروض خليجية بداية من الموسم المقبل واذا لم يتوصل لاتفاق مع الزمالك في ظل حالة التخبط الاداري سيدرس تلك العرضو لاختيار الانسب والافضل له».

في المقابل أعلنت اللجنة المؤقتة أنها ستعقد جلسة ثانية مع مصطفي فتحي في اقرب وقت ممكن لمناقشته في طلباته المالية ووعدت بتلبيتها للحفاظ عليه بعدما تأكدت من مفاوضات الأهلي معه.