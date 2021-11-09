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قالت الحكومة المغربية اليوم الثلاثاء إنها قررت رفع حظر التجول الليلي الذي فرضته منذ أكثر من عام بسبب تفشي وباء كورونا، وذلك ابتداء من غد الأربعاء مع «تحسن الحالة الوبائية».

وقال بيان للحكومة إنها «قررت رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء... تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملة الوطنية للتلقيح وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة».

وأضافت أنها «قررت اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح أو بشهادة الإعفاء من التلقيح للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية».

وثار جدل كبير مع فرض المغرب العمل «بجواز التلقيح» منذ 21 أكتوبر، والذي اعتبره حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني مخالفا للدستور، وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب باعتباره يحد من حرية تنقل الأشخاص.

وعمدت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي إلى إقرار جواز الإعفاء من التلقيح لمن يعانون من أمراض خطيرة تمنعهم من تلقي جرعات التطعيم.

وأضاف بيان الحكومة اليوم أن التدابير الجديدة تشمل «السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين».