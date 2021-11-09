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محافظ بني سويف يكرم الطفل أحمد رمضان من «ذوي الهمم» لحفظه القرآن الكريم

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محافظ بني سويف يكرم الطفل أحمد رمضان من «ذوي الهمم» لحفظه القرآن الكريم محافظ بني سويف يكرم الطفل أحمد رمضان من «ذوي الهمم» لحفظه القرآن الكريم

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للمصرى اليوم عقب قيامه ببث مباشر مع الطفل المعجزة «أحمد رمضان عبدالتواب» من ذوي الهمم _ابن قرية المنصورة مركز ناصر_، لتميزه في حفظ القرآن الكريم بأرقام الآيات، حيث سلمه المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية، تشجعياً وتحفيزاً لتميزه في حفظ كتاب الله رغم إعاقته الذهنية والحركية.

وأبدى المحافظ أعجابه الشديد بالطفل المعجزة وما يتمتع به من قدرات وملكات منً الله بها عليه،وأنار بصريته بحفظ كتابه الكريم «سماعياً»، والذي لم يكن حفظا تقليديا، وإنما يحفظه برقم الآية والحزب والجزء، داعياً الله أن يمن عليه ويصبح من كبار رجال القرآن وينفع الله به والمصريين، مشيرا إلى الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هي توفيق الله بأن يسر له حفظ كتابه الكريم

المصرى اليوم

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