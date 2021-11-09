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هاني الناظر يحذر مرضى السيولة: الحجامة قد تقضي على حياتك في لحظة

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هاني الناظر يحذر مرضى السيولة: الحجامة قد تقضي على حياتك في لحظة هاني الناظر يحذر مرضى السيولة: الحجامة قد تقضي على حياتك في لحظة

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نفى الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن تكون كاسات الهواء المعروفة بالحجامة تعالج الأمراض الناتجة عن المناعة الذاتية.

وقال هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الطبيب يفحص المريض ويشخص الحالة ويكتب العلاج.

وأكد أن وظيفة الصيدلي هي صرف العلاج، أما طبيب العلاج الطبيعي فعليه دور يتمثل في تنفيذ برنامج تأهيل للمريض المحال له من الطبيب البشري.

ولفت إلى أن الحجامة قد تتسبب في نزيف للمريض الذي يتلقى علاج سيولة، وربما تودي بحياته في لحظة، موضحًا أنه يجب على أي مريض يذهب للطبيب المتخصص ليوصف له العلاج الحديث معه عن المناسب لحالته.

واختتم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن الحجامة أسلوب شعبي شائع في تخفيف الآلام عن المريض، ولكن لا يمكن اعتباره علاجًا.

المصرى اليوم

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