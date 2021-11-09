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مسؤول بعد حظر استيراد «الماتور» ضمن مكونات «التوك توك»: «قد يسبب أزمة»

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مسؤول بعد حظر استيراد «الماتور» ضمن مكونات «التوك توك»: «قد يسبب أزمة» مسؤول بعد حظر استيراد «الماتور» ضمن مكونات «التوك توك»: «قد يسبب أزمة»

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تضمن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» ثلاث مكونات رئيسية من بينها المحركات أو «الماتور»، إضافة إلى القاعدة والشاسيه المعدني.

وأشار مسؤول باتحاد الصناعات، أن إضافة المحركات ضمن قرار حظر الاستيراد قد يتسبب في مشكلة بالأسواق خاصة وأنه يدخل ضمن قطع الغيار المطلوبة.

وأضاف أن وقف استيراد الشاشية كان كافيا لمنع تصنيع مركبات التوك توك محليا، إلا إذا كان الهدف من القرار تكهين أي مركبة تحتاج لمحرك جديد.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل قليل وقف استيراد جميع مكونات التوكتوك ( شاسيه – قاعدة- مُحرك ) ضمن خطة حكومية تستهدف تطوير منظومة النقل إحلال واستبداله بسيارات ميني ڤان.

المصرى اليوم

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