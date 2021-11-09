إحالة الفراش المتهم بهتك عرض تلميذة داخل مدرسة بالإسكندرية إلى الجنايات

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أمر المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، بإحالة الفراش المتهم بهتك عرض تلميذة داخل مدرسة إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم هتك العرض والاحتجاز والخطف.

وتلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد وجود واقعة اعتداء عامل على تلميذة داخل المدرسة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي، 11 عاما، المدعو «عماد.خ.م.ع»، 59 عاما، عامل «فراش» بالمدرسة المشار إليها بالاعتداء عليها وملامسة جسدها ومواطن عفتها.

وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

ووفقًا للتحقيقات التي باشرها المستشار أيمن عنانى وكيل نيابة الدخيلة بإشراف المستشار محمود زغلول رئيس النيابة قررت الطفلة أنها أثناء تواجدها بالمدرسة، استدرجها المتهم إلى غرفة مقصف المدرسة «الكانتين» وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها ومواطن عفتها واحتضانها إلا انها صرخت وافتضح أمره.

وبسؤال المتهم في التحقيقات انكر ارتكابه الواقعة، وقرر انه احتضن الطفلة بحسن نية وقال«انا حضنتها وبوستها بوسة أبوية» .

وأمر وكيل النائب العام بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات ،بعرض الطفلة على الطب الشرعى لتوقيع الكسف الطبى عليها، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وإستدعاء المسؤولين لسؤالهم.

وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم هتك العرض والخطف والاحتجاز.

يشار إلى أن ذات الواقعة يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية، وأن المستشارة نفين الديب مدير نيابة العليم بالنيابة الادارية أحالت الواقعة للتحقيق بإشراف المستشار عمرو الشاذلي، وكيل أول النيابة الإدارية.