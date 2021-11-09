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«آتوم» تنعى الفنان أحمد خليل

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«آتوم» تنعى الفنان أحمد خليل «آتوم» تنعى الفنان أحمد خليل

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نعت مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع، الثلاثاء، الفنان أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 80 عاما.

وقالت المؤسسة إن الفنان الراحل يعد أحد القامات الفنية المصرية التي أثرت المجال الفنى في مختلف مجالاته، وستظل أعماله خالدة في الذاكرة والوجدان.

ولد خليل بمحافظة الدقهلية عام 1941، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1965، له العديد من المسلسلات كان آخرها مسلسل «إلا أنا- حكايتى مع الزمان»، الذي يعرض حاليا، بجانب مجموعة كبيرة من السهرات التليفزيونية والمسلسلات الإذاعية والأفلام .

المصرى اليوم

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