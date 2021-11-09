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وزيرة البيئة : قضايا المناخ تواجه تحديات سياسية ومالية

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وزيرة البيئة : قضايا المناخ تواجه تحديات سياسية ومالية وزيرة البيئة : قضايا المناخ تواجه تحديات سياسية ومالية

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أكدت الدكتورة ياسمين، وزيرة البيئة، أن التعامل مع قضايا المناخ والبيئة يظهر العديد من التحديات منها المؤسسية والمالية والسياسية، مشيرة خلال كلمتها بالجلسة الخاصة التي عقدتها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، أن الاهم من ذلك اسلوب التعامل على هذه القضايا في كافة القطاعات على المستوي الوطني.

وذكرت فؤاد بحسب بيان، الثلاثاء، أن مصر نجحت في اتخاذ خطوات تحولية لدمج مفهوم تغير المناخ والبيئة في القطاعات التنموية وفي السياسات كما قمنا بإنشاء اطار عمل تحفيزي وتمكيني بمشاركة المجتمع من خلال المواطنين ومن خلال متمثلة في الوزارات المعنية وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والبنوك مع شركائنا في العمل البيئي وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الإصلاحات السياسية أولها كان أثناء جائحة كورونا، حيث تم إصدار أول معايير الاستدامة البيئية للمشروعات وذلك يعني تنفيذ مشروعات أكثر استدامة و50% من المشروعات ستكون مشروعات خضراء بحلول عام 2024 و100%من المشروعات ستكون صديقة للبيئة بحلول عام 2030 من خلال التعاون مع وزارة التخطيط.

ونوهت وزيرة البيئة عن إصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية وقد تم تنظيم المشروعات لتشمل التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية كما تم العمل مع قضايا التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على حد السواء من خلال القطاع العام والقطاع الخاص.

وتقدمت وزيرة البيئة بالتحية للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمشاركته قصص نجاح وزارة الكهرباء مؤكدًا أن الطاقة المتجددة من أهم السبل مواجهة مخاطر التغيرات المناخية كما توجهت بالشكر والترحيب للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الدعم المقدم على المستوى المحلى لاستضافة مؤتمر الأطراف القادم Cop27 في مصر بالنيابة عن القارة الافريقية ككل، ويمكننا التحرك معا مع شركاء التنمية لمواجهة التغيرات المناخية.

المصرى اليوم

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