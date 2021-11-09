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عمر خيرت يبدع في حفل الليلة التاسعة بمهرجان الموسيقى العربية

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عمر خيرت يبدع في حفل الليلة التاسعة بمهرجان الموسيقى العربية عمر خيرت يبدع في حفل الليلة التاسعة بمهرجان الموسيقى العربية

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يواصل مهرجان الموسيقى العربية فعالياته لليلة التاسعة على التوالي، بحفل للموسيقار عمر خيرت، على خشبة مسرح النافورة، بصحبة فرقته الموسيقية تحت قيادة المايسترو مجدي بغدادي.

وتضمن كوكبة من أشهر ابداعاته وافتتح عمر خيرت الحفل بمقطوعة ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، هي دي الحياة، في هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، زي الهوى، رابسودية عربية، وأختتم الفاصل الأول من الحفل بمقطوعة فيها حاجة حلوة.

وشهد المسرح الخارجي في السابعة مساء حفل كورال أطفال الأوبرا للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر بنخبة من اعمال زمن الفن الجميل، تحت قيادة عبدالوهاب السيد رئيس مركز تنمية المواهب.

المصرى اليوم

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