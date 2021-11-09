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أشاد المعلق التونسي عصام الشوالي بالمستوى الذي ظهر به الأهلي خلال مباراة القمة 123 أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك.

وكان المارد الأحمر قد حقق فوزًا كبيرًا على الفارس الأبيض بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الشوالي: «الأهلي تفوق في القمة فنيا ورقميا، لقاء القمة كان حاجه مشرفة للكرة المصرية والعربية على مستوى النقل التلفزيوني والحضور النسبي للجماهير وعلى مستوى المباراة وروح الديربي».

وأضاف: «من غير شك الأهلي مرشح للفوز بدوري أبطال إفريقيا.. الفرق المصرية»زايدة سنّة«على الفرق التونسية خاصة النادي الأهلي مع موسيماني، وهنشوف الأهلي هيبقي أول فريق يفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات ورا بعض ولا لا».

وأكد المعلق العربي الشهير أنه سبق له ترشيح بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الحالي، للعمل في عدة أندية تونسية نظرًا لقدرته الفنية الفائقة.

كما طالب على معلول بالاستمرار ضمن صفوف المارد الأحمر حتى الاعتزال نظرًا للمكانة التي يحظى بها داخل جدران الجزيرة.