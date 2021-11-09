أخبار عاجلة

تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة -
مكافحة الفساد مسؤولية الجميع.. تعرَّف على طُرق الإبلاغ عنه -
التغيُّر المناخي مخلوق البشر المرعب.. أزمة حديثة واهتمام متأخر بها (1 -3) -
جمعية الإصلاح والتنمية ولجنة "النظيم والجنادرية" توقعان مذكرة تفاهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

5 لاعبين وراء غياب كارلوس كيروش عن مؤتمر منتخب

Print
5 لاعبين وراء غياب كارلوس كيروش عن مؤتمر منتخب مصر 5 لاعبين وراء غياب كارلوس كيروش عن مؤتمر منتخب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد المؤتمر الصحفي لـ منتخب مصر أمس الأثنين، غياب المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش وحضور مساعده روجر دي سا بدلًا منه.

وقال المدرب المساعد أن غياب البرتغالي يعود لأسباب صحية رغم مشاركته بشكل طبيعي خلال الحصص التدريبية لمران الفراعنة.

للمزيد: تعرف على أسعار تذاكر مباراة مصر والجابون وتفاصيل الحصول عليها

ويستعد المصري لخوض مواجهتي أنجولا والجابون يوم الجمعة والثلاثاء على الترتيب في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

وعلم «المصري اليوم» من مصادر خاصة، أن كارلوس كيروش رفض التواجد في المؤتمر الصحفي لتجنب مواجهة عدة أسئلة حول القمة.

وفضل كيروش عدم الحديث عن استبعاد نجمي طارق حامد وأحمد سيد زيزو رغم مشاركتهما الأساسية مع المنتخب في المباريات الماضية ومواصلة اللعب مع الفارس الأبيض محليًا.

كما رأى المدرب صاحب الـ67 عاما أن الحديث فنيًا عن أسباب غياب محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعبي الأهلي عن قائمة مباراتي ليبيا، لن يفيد وكذلك توضيح سبب استبعاد رمضان صبحي جناح بيراميدز رغم إصابة عمر مرموش لاعب شتوتجارت.

اقرأ ايضًا: تعرف على موعد سفر منتخب مصر إلى أنجولا

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر: «كارلوسكيروش أراد تجنب الحديث عن أسماء اللاعبين لأنه يرى أنه ستبب ضرر وأعطى تعليماته للمساعد روجر دي سا بالرد على أنه وجهة نظر فنية فقط دون الدخول في تفاصيل».

ونجح كارلوس كيروش في تقديم نفسه بشكل جيد مع منتخب مصر حيث حقق الفوز على منتخب ليبيا ذهابًا وإيابًا ليتصدر جدول ترتيب المجموعة ويحسم بشكل كبير التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

يذكر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد قررت التعاقد مع البرتغالي كيروش خلفًا لحسام البدري بعد التعادل مع الجابون في الجولة اثلانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بنتيجة 1-1.

مران منتخب في استاد برج العرب استعدادا لمباراتي أنجولا و الجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الزمالك الصاعد

إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الزمالك الصاعد

السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات

السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات