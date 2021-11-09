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شهد المؤتمر الصحفي لـ منتخب مصر أمس الأثنين، غياب المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش وحضور مساعده روجر دي سا بدلًا منه.

وقال المدرب المساعد أن غياب البرتغالي يعود لأسباب صحية رغم مشاركته بشكل طبيعي خلال الحصص التدريبية لمران الفراعنة.

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ويستعد المنتخب المصري لخوض مواجهتي أنجولا والجابون يوم الجمعة والثلاثاء على الترتيب في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وعلم «المصري اليوم» من مصادر خاصة، أن كارلوس كيروش رفض التواجد في المؤتمر الصحفي لتجنب مواجهة عدة أسئلة حول القمة.

وفضل كيروش عدم الحديث عن استبعاد نجمي الزمالك طارق حامد وأحمد سيد زيزو رغم مشاركتهما الأساسية مع المنتخب في المباريات الماضية ومواصلة اللعب مع الفارس الأبيض محليًا.

كما رأى المدرب صاحب الـ67 عاما أن الحديث فنيًا عن أسباب غياب محمد مجدي أفشة ومحمد شريف لاعبي الأهلي عن قائمة مباراتي ليبيا، لن يفيد وكذلك توضيح سبب استبعاد رمضان صبحي جناح بيراميدز رغم إصابة عمر مرموش لاعب شتوتجارت.

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وأضاف المصدر الذي رفض ذكر: «كارلوسكيروش أراد تجنب الحديث عن أسماء اللاعبين لأنه يرى أنه ستبب ضرر وأعطى تعليماته للمساعد روجر دي سا بالرد على أنه وجهة نظر فنية فقط دون الدخول في تفاصيل».

ونجح كارلوس كيروش في تقديم نفسه بشكل جيد مع منتخب مصر حيث حقق الفوز على منتخب ليبيا ذهابًا وإيابًا ليتصدر جدول ترتيب المجموعة ويحسم بشكل كبير التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

يذكر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد قررت التعاقد مع البرتغالي كيروش خلفًا لحسام البدري بعد التعادل مع الجابون في الجولة اثلانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بنتيجة 1-1.