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عرضت قناة الأهلي مقطع فيديو من مباراة القمة 123 بين المارد الأحمر ونادي الزمالك في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأول 5-3.

وأظهر المقطع ناشئ الزمالك وهو يطلب قميص اللاعب محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي ولم يتأخر الأخير في الاستجابة لطلبه.

ويعد محمد مجدي أفشة من أبرز لاعبي الكرة المصرية خلال المواسم الأخيرة بعدما حفظ على مقعد أساسي في تشكيل منتخب مصر والنادي الأهلي.

وساهمت أهداف أفشة في عودة قلب دوري أبطال أفريقيا لقلعة الجزيرة بعد غياب طويل فضلًا عن الظفر بها للمرة الثانية على التوالي.