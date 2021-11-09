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ناشيء يطلب قميص «أفشة».. شاهد رد فعل لاعب الأهلي ..

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ناشيء الزمالك يطلب قميص «أفشة».. شاهد رد فعل لاعب الأهلي ..فيديو ناشيء يطلب قميص «أفشة».. شاهد رد فعل لاعب الأهلي ..

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عرضت قناة الأهلي مقطع من مباراة القمة 123 بين المارد الأحمر ونادي في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأول 5-3.

وأظهر المقطع ناشئ الزمالك وهو يطلب قميص اللاعب محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي ولم يتأخر الأخير في الاستجابة لطلبه.

ويعد محمد مجدي أفشة من أبرز لاعبي الكرة المصرية خلال المواسم الأخيرة بعدما حفظ على مقعد أساسي في تشكيل منتخب والنادي الأهلي.

وساهمت أهداف أفشة في عودة قلب دوري أبطال أفريقيا لقلعة الجزيرة بعد غياب طويل فضلًا عن الظفر بها للمرة الثانية على التوالي.

المصرى اليوم

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