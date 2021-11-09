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محمد صلاح يغيب عن المران الجماعي للمنتخب قبل مواجهة أنجولا في تصفيات كاس العالم

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محمد صلاح يغيب عن المران الجماعي للمنتخب قبل مواجهة أنجولا في تصفيات كاس العالم محمد صلاح يغيب عن المران الجماعي للمنتخب قبل مواجهة أنجولا في تصفيات كاس العالم

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أدى الوطني تدريبه الأخير مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية بستاد الجيش ببرج العرب قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لكأس العالم.

شارك في المران جميع اللاعبين فيما عدا محمد صلاح الذي أدى تدريبات فردية استشفائية، بينما شارك محمد النني في التدريبات الجماعيه، وظهر الجميع بحالة جيدة.

وكان صلاح والنني قد اكتملت بوصولهما صباح اليوم صفوف المنتخب، وفق قائمة ال 25 لاعبا الذين تم اختيارهم لمباراتي انجولا والجابون.

المصرى اليوم

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