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اشتهر بـ«لعبة الحبار».. عودة المسلسل الكوري «Squid Game» بجزء ثاني (تفاصيل)

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اشتهر بـ«لعبة الحبار».. عودة المسلسل الكوري «Squid Game» بجزء ثاني (تفاصيل) اشتهر بـ«لعبة الحبار».. عودة المسلسل الكوري «Squid Game» بجزء ثاني (تفاصيل)

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أعلن المخرج والمؤالف هوانغ دونغ- هيوك كاتب المسلسل الكوري «Squid Game«أو الشهير بـ»لعبة الحبار«، عن تقديم جزء ثاني للعمل بعدما حقق نجاح كبير .

وقال المؤالف الكوري في أحدى البرامج والتي نشرت الفيديو عبر «توتير»:«العرض سوف يعود مع المزيد من مغامرات Gi-hun».

وكان مسلسل «لحبة الحبار» بدء عرض حلقاته على إحدى المنصات وتصدر المسلسل الكوري الجنوبي Squid Game أو «لعبة الحبار» تريند جوجل، وهو ما شجع الشركة المنتجة له لإعلان التحضير لموسم ثان من العمل.

وتدور أحداث مسلسل Squid Game المكون من 9 حلقات حول مجموعة من الأشخاص يشاركون في سلسلة من الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون (38.5 مليون دولار أمريكي).

ويستعرض المسلسل في أحداثه المجتمع غير العادل الذي يحصل فيه الفائز على كل شيء مع انتشار الخداع والعنف.

وحقق مسلسل «لعبة الحبار» إنجازًا جديدًا بتصدره المركز الأول داخل الولايات المتحدة الامريكية كأول عمل درامي كوري جنوبي تمت مشاهدته خلال الأيام الماضية، لترتفع أسهم الشركة المنتجة للمسلسل بأكثر من 70% خلال جلسات التداول الماضية، وذلك بعد ارتفاع نسب مشاهدة المسلسل الذي يلعب بطولته لي جونج جاي، بارك هاي سو، واي هاي جون، أوه يونج سو، هيون جونج، ومن تأليف وإخراج هوانج دونج هيوك.

وعلق الناقد الفني الكوري الجنوبي «جونج دوك هيون» لصحيفة «كوريا توداي»، إن المسلسل يستخدم الألعاب كموضوع، لكنه يدرس المجتمع والرأسمالية من خلال تلك الألعاب.

وتابع أنه «كان السبب وراء بقاء الشخصية (كي-هون) التي قام بتجسيدها الممثل (لي جونج جيه) على قيد الحياة ليس أنه اتخذ قرارات بنية حسنة، بل لسبب حسن حظه، وهذا هو واقعنا».

وأضاف جونج: «القواعد بسيطة في مجتمعنا، وهناك رابحون وخاسرون.. لكن المشكلة ليست فيمن يربح أو يخسر، إنها البيئة التي يحصل فيها الفائز على كل شيء، ويبقى الخاسر بلا شيء».

يذكر أن مسلسل «لعبة الحبار» بدأ تصويره عام 2019، لكن بسبب انتشار تم إيقاف التصوير واستكمل مجددًا في مطلع هذا العام، وكان في البداية يحمل اسم «الجولة السادسة» وتم تغييره إلى «لعبة الحبار».

المصرى اليوم

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