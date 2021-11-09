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شارك السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة، اليوم في افتتاح مكتب مصر للطيران في الدوحة، بحضور كل من الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس هيئة الطيران المدني القطرية بالوكالة محمد الهاجري، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر والأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي (الأكوا) عبدالوهاب تفاحه.

هذا، وقال السفير المصري، إن افتتاح مكتب مصر للطيران يأتي في أعقاب زيارة المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني إلى الدوحة في سبتمبر الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، والتي تم بموجبها زيادة عدد رحلات مصر للطيران إلى الدوحة.