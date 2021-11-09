من سن 15 سنة.. تعليم المنوفية تدعو الطلاب لتسجيل طلب الحصول على لقاح كورونا

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وجهت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، الإدارات التعليمية العشر بنطاق المحافظة بإجراء حملات توعية للطلاب بالمدارس للفئات العمرية من 15 سنة فأكثر، بأهمية تلقي لقاح كورونا، وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح.

وأكد هاني عنتر، مدير المديرية، في بيان، الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي تعظيما للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضه للمضاعفات وتنفيذا للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب، مشددًا في الوقت ذاته على جميع العاملين بقطاع التعليم بالمنوفية سرعة الحصول على لقاح كورونا قبل حلول منتصف نوفمبر الجاري استعدادًا لتطبيق قرار منع دخول العاملين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا لمقار عملهم.