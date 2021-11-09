زوبعة فى «فنجان فكرى» تدور حول العنف.. هل تختفى الحرب قريبًا من العالم؟ التاريخ والتكنولوجيا «فرسا رهان» على مستقبل الحرب والسلام (تقرير خاص)

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عندما أعلن عالم الطب النفسى البارز ستيفين بينكر أن العنف يتوارى ويتراجع إلى الوراء فى كتابه الذى نشره منذ عشر سنوات تحت عنوان «الزوايا الأفضل فى طبيعتنا»، وقف له عدد من المؤرخين على طرف نقيض، فهم لا يظهرون أى علامة اتفاق أو موافقة على ما ذهب إليه من قول. كان «بينكر»- وهو أستاذ كندى بجامعة هارفارد الأمريكية- يرى أن جميع أشكال العنف تقريبا آخذة فى التراجع، بما فيها الحرب ذاتها.

وتلقفت كثير من الأوساط الكتاب بنشوة غامرة، ولكن ما لبث أن جاء بعد ذلك رد الفعل العنيف الذى لا يبدى أى بادرة على الهدوء، حيث نشر عدد من المؤرخين ردا مؤلما على كتاب «بينكر» واختاروا لردهم عنوانا يناسبه وهو «الزوايا الأكثر ظلاما فى طبيعتنا»، والذى هاجموا فيه ما اعتبروه «تاريخا زائفا»، وذلك لفضح أسطورة ما يسمى «حداثة اللاعنف».

قد يعتبر البعض ذلك زوبعة فى «فنجان فكرى»، غير أن السؤال المحورى الذى يظل سؤالا مهما، هو: «هل يمكننا أن نتعلم أى شىء حول مستقبل الحرب من الماضى العتيق؟».

مستقبل الحرب والسلام

دعّم «بينكر» زعمه بشأن التراجع الطويل للعنف من خلال معلومات تتوغل فى الماضى السحيق لآلاف السنين التى تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ، ولكن كان من بين من انتقدوه بعض من يرى أن الحرب بين دول الأمة الحديثة التى لم يتجاوز عمرها بضع مئات من السنين، ليس بينها شىء مشترك مع الصراع قبل ذلك الزمن، لذلك فإنه من السابق لأوانه القول بأن «السلام الطويل» المفترض، والذى كنا نستمتع به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، هو مجرد ومضة خاطفة أو توجه دائم.

قال تقرير موسع نشرته صحيفة «أوبزرفر» البريطانية فى عددها الأخير، إن عالم الحاسب الآلى بجامعة كولورادو بولدر الأمريكية أيرون كلاوزيت، قام على سبيل المثال فى عام 2018 بحشد المعلومات حول الحروب التى اندلعت فى الفترة ما بين 1823 و2003، وخلص إلى نتيجة مفادها: «أننا سنضطر إلى الانتظار قرنا آخر على الأقل كى نكتشف الحقيقة»، فهو لا يعتقد أن إضافة معلومات أقدم إلى المزيج المعلوماتى الموجود سوف يساعد فى شىء، بل إنه يزيد الصورة غموضا.

وقال «كلاوزيت» إن الأمر يعود إلى الباحثين الذين يدرسون العنف على مستوى «شبه الدول» لتدعيم مزاعمهم بأن ديناميكيات وتفاعلات مثل ذلك العنف تتناسب مع ديناميكيات الحرب، لافتا إلى أنهم لم ينجزوا عملا كبيرا فى هذا الجانب.

ويتفق معظم المؤرخين على أن هناك فرقا بين الحرب والعنف بين الأشخاص، وأن الاثنين محكومان بقوى مختلفة، ولكنهم (المؤرخين) فى اختلاف فيما بينهم حول الموضع الذى يرسمون فيه الخط الفاصل بينهما.

ويعتبر المؤرخ وعالم الآثار إيان موريس، بجامعة ستانفورد، ومؤلف كتاب «الحرب.. أى نفع فيها؟!»، من بين أولئك الذين يرون أن طبيعة العنف الجماعى لم تتغير كثيرا على مدى آلاف السنين، حيث كانت الجماعات البشرية أصغر عددا فى الماضى.. لذلك هو يرى أن مذبحة تطول عشرات الصيادين بالسودان منذ حوالى 13 ألف عام، والذى يعتبر المثال الأقدم للعنف الجماعى، تعتبر ذات صلة بمناقشة الحرب الحديثة.

مستقبل الحرب والسلام

واتفق عالم الآثار ديلتيف جرونينبورن، بالمتحف الرومانى الجيرمانى المركزى بماينز، ألمانيا، مع ذلك الرأى، حيث وصف فى عام 2015 مع آخرين إحدى المذابح التى ارتكبت منذ 7 آلاف عام، وسط المزارعين الأوائل بأوروبا فى مكان يطلق عليه اسم «شونيك -كيليانشتادتين » فى ألمانيا.. قائلا إن ما يزيد على عشرين شخصا قتلوا بأدوات قوة غير حادة أو سهام، ثم تم إلقاؤهم فى مقبرة جماعية، وجرى تقطيع أرجلهم السفلى بشكل منهجى سواء قبل أو بعد الموت، معللا غياب النساء من هذه المجموعة من القتلى باحتمال قيام المعتدين بخطفهن.

وأكد جرونينبورن أن المذابح التى تنال من مجتمعات كاملة كانت حوادث متكررة فى أوروبا فى ذلك الزمان، بل إحدى علامتهم المميزة، فبالحكم من خلال رفات البشر، يتبين أنه كانت هناك رغبة فى محو هوية الضحايا.

واستدرك التقرير أنه بينما قد يتفق بعض الباحثين مع «بينكر» على أن حرب ما قبل التاريخ أو الحرب الحديثة هى جوهريا نفس الظاهرة، إلا أنهم لا يتفقون معه بالضرورة على أن الدليل يشير إلى تراجع فى العنف على المدى الطويل، حيث أقام «بينكر» رأيه من خلال القول بأن ما قبل التاريخ كان عنيفا على نحو متطرف بناء على نحو 20 موقعا أثريا تشمل 14 ألف سنة.

وقال المؤرخ داج لينجستروم بجامعة أوبسالا السويدية إن هذه المواقع الأثرية تشهد بشكل قاطع على العنف فى الزمن القديم، ولكن لا يمكن أن تستخدم فى نتائج كمية مقارنة، مضيفا أنه ليست لدينا طريقة للتعرف عن مدى تمثيلها لذلك الواقع.

ولفت التقرير إلى أن العنف الجماعى كان أحد الأساليب التى كانت المجتمعات تقوم من خلالها بإعادة تنظيم نفسها كى تصبح أكثر إنسانية وازدهارًا.

مستقبل الحرب والسلام

وفى هذا الصدد، علق المؤرخ فيليب دواير بجامعة نيوكاسيل بأستراليا، والذى شارك فى تحرير «الزوايا الأكثر ظلاما فى طبيعتنا»، بأنه كلما عدت إلى الوراء فى الزمن، فإن هناك مزيدا من الصعوبة فى الحصول على تقييم دقيق لعدد من قضوا نحبهم فى المعارك، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن إحصاء الوفيات بين المدنيين أقل دقة.

وقال التقرير إن جميع الإحصائيات المتعلقة بالحرب فى نظر «دوايير» محل شك، مما يقوض المحاولات الرامية إلى التعرف على الاتجاهات على المدى الطويل.. لكن آخرين يعتقدون أن الإحصائيات ممكن أن تكون معلوماتية، فعمل جرونينبورن يغذى جهودا أوسع نطاقا للتعرف على أنماط العنف الجماعى وتفسيرها.

وأشار التقرير إلى أن أحد هذه الجهود يتمثل فى «مؤشر السلام التاريخى»، وهو عبارة عن تعاون بين جامعة أكسفورد البريطانية ومجموعة بنك معلومات التاريخ العالمى، وهى مشروع بحث علمى تابع لمعهد التطور غير الربحى، حيث يرمى ذلك الجهد إلى وضع خريطة للحرب على الصعيد العالمى وعلى مدار الخمس آلاف سنة الماضية.. فهدفهم كما يوحى الاسم محاولة فهم إرهاصات ونتائج الحرب، مع الرأى ببناء مزيد من المجتمعات السلمية والمستقرة.

ونبه التقرير إلى أن حجة هؤلاء الذين يتخذون هذا النوع من المناهج، تتمثل فى أنه كلما جمعت مزيدا من المعلومات، تمكنت من جمع مزيد من الأنماط، فعلى سبيل المثال يؤكد «جرونينبورن» أن الأمر يبدو كما لو كان العنف الجماعى دوريا فى أوروبا العصر الحجرى.

مستقبل الحرب والسلام

وأردف بأن الأطروحة التى يختبرها هو وآخرون تتمثل فى أن التوترات الاجتماعية الداخلية المتصاعدة تتغذى على انفجارات العنف مع صدمات خارجية، كالتقلبات المناخية التى تعمل كزناد لإطلاق النار.. غير أن الحقيقة الغريبة تتجلى فى أن العنف الجماعى كان أحد الأساليب التى أعادت من خلاله المجتمعات تنظيم نفسها كى تصبح أكثر إنسانية وازدهارا، ولكن بينما تغيرت المجتمعات، كذلك تغيرت الأسباب التى يخوضون من أجلها الحرب.

ونبه التقرير إلى تعطش الناس دائما لمعرفة كيف كانت أقدم حرب فى العالم، حسبما تؤكد عالمة الآثار الحيوية لندا فيبجير بجامعة إدنبره البريطانية، والتى استدركت بالقول: «لكن السؤال الأكثر تشويقا هو: كيف كان الناس فى العصر الحجرى يضعون تعريفا للعنف؟، وكيف كان تصورهم للحرب؟».

وأكد المؤرخ دواير أن أى جدال حول تراجع أو عدم تراجع الحرب يجب أن يأخذ فى الاعتبار طبيعتها المتغيرة، مضيفا أنها لم تتوقف عن التغيير منذ مائتى عام، ففى العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال، صارت الصراعات الدولية الكبرى أقل تكرارا، غير أن الحروب الصغيرة انتشرت.

وقال المؤرخ بجامعة ييل صمويل مويين فى كتابه الجديد «إنسانى»، إن ذلك حدث جزئيا لأنه على مدار القرن العشرين كان تبرير الحرب انتقل إلى حفظ السلام والدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك للتأكيد على أن الحرب انكمشت فى المجال، ولكنها أصبحت أبدية فى الزمان.

إن أزمة الحروب صغيرة المدى، حسبما توصل كلاوزيت وآخرون، وتنطوى على ميل قوى للتصعيد، خاصة إذا استمرت لزمن طويل، ففى عام 2019، نشر أستاذ العلوم السياسية بير برومويلير بجامعة أهايو الأمريكية، كتابا بعنوان «الموتى فقط»، والذى رأى فيه أن خطورة التصعيد اليوم لا تقل فى وتيرتها العالية عن الوقت الذى أرسل فيه الزعماء الأوروبيون قواتهم لخوض الحرب فى صيف 1914، معتقدين أنهم سوف يعودون إلى الديار مع أعياد الميلاد.

وقال التقرير إن السبب فى تصاعد الحرب على نحو بالغ السهولة أمر غير مفهوم جيدا، ولكن «برومويلير» يؤكد أن «الرهان الجيد» يتمثل فى أن التكنولوجيا أحد العوامل، فى حين أن العالم بيتر تورشين بمركز «كومبلكستى» للعلوم فى فيينا يتفق معه فى ذلك، قائلا إن التطورات التدريجية فى التكنولوجيا العسكرية والتى يصفها بـ«الثورات العسكرية» ربما كانت الدوافع الكبرى وراء العنف الجماعى.

وأوضح التقرير أن مصطلح «الثورة العسكرية» بالمفرد هو ما يستخدمه المؤرخون لوصف فترة من التغير التكنولوجى والاجتماعى السريع، والذى بدأ فى القرن السادس عشر مع قدوم الأسلحة النارية المحمولة، لكن «تورشين» يؤكد أنه كانت هناك أسلحة أخرى، وكان واحدا من أهمها شق طريقه منذ ثلاثة آلاف عام مضت عبر حزام من الأراضى الآسيوأوروبية الإسبتسية الجنوبية، وذلك عندما كان يستخدم الرماة المسلحون السهام ذات الرؤوس الحديدية وقد امتطوا جيادهم.

وأكد التقرير أنه فى كل مرة، قدمت التكنولوجيا ميزة لمن يملكونها، مما يحفز على سباق تسلح تكنولوجى واجتماعى فى نهاية المطاف.

ونبه إلى أن كثيرا من الناس يتصورون أن التحول التكنولوجى يتسارع، حيث شهد القرن العشرين ما لا يقل عن «ثورة عسكرية» واحدة، والتى كان نتيجتها ظهور الأسلحة النووية والقدرة على شن حرب فى الفضاء، مشيرا إلى أن الأسلحة النووية المبكرة كانت مدمرة للغاية وبالغة السوء فى إصابة الأهداف، حيث كانت تعمل كأدوات ردع فعالة وساعدت فى الدخول إلى الفترة الحالية من الاستقرار، ولكن- والكلام لموريس،- ربما كان لدينا مزيد من الأسباب للقلق الآن لأنها صارت أصغر حجما بوجه عام وأكثر دقة.

وخلص التقرير إلى أنه ليس ممكنا بعد الفصل فى السبب، ومن هى الأطراف المشتركة فى الحرب التى تكسر السلام، على الرغم من أن هناك كثيرا من التكهنات، والتى قد تشمل على سبيل المثال تحرك الجيش الصينى ضد تايوان، مستدركا أنه مع ذلك فإن الذين يعتقدون أن الماضى ممكن أن يكون مرشدا تعليميا للحاضر، ولكن ليس بالأسلوب الذى ينتهجه «بينكر»، فإن كتابه «الزوايا الأفضل» يستدعى إلى الذهن سلسلة من الكتب التى نشرت فى عشية الحرب العالمية الأولى والتى أعلنت أن الحرب بين القوى العظمى كانت مجرد شىء من الماضى.