مستوطنون يقتحمون الأقصى

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أفاد تقرير فلسطيني بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان القول إن «مجموعات من المستوطنين، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، اقتحمت باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة».

وأشار الشهود إلى أن هذه المجموعات «نفذت جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأقامت صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد».

وكانت مواجهات اندلعت في مدينة القدس خلال شهر مايو الماضي بين جنود إسرائيليين وفلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وردت إسرائيل بقصف القطاع.