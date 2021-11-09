"مجلة موسم الرياض" تصدر أول أعدادها وتبثّه في هواتف القراء

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أول مطبوعة ترفيهية على مستوى المملكة

صدر عن موسم الرياض 2021 في موقعه الإلكتروني العدد الأول من مجلته الدورية "مجلة موسم الرياض"، والتي تُعنى بتفاصيل الموسم من أخبار ومستجدات، إضافة إلى تسليط الضوء على المناطق الـ 14 للموسم العام الحالي، بهدف إبقاء القراء على اطلاع بما يضمه الموسم من فعاليات وبرامج ترفيهية متنوعة.

وتعمل المجلة التي تصدر كل أسبوعين على إبراز عناصر الدهشة والإبهار في موسم الرياض 2021، بما يتوافق مع الأذواق المختلفة للزوار، ويرضي جميع التطلعات من خلال تغطية كافة البرامج والفعاليات، ورصد نبض الزوار ومشاعرهم لتخليدها وتوثيقها في صفحات المجلة.

وتسعى المجلة من خلال خطتها التحريرية إلى مواكبة التجديد والتحديث الذي يعيشه الموسم يوماً بعد يوم، حيث ترافق الأحداث بشكل دائم، وتوثق كل جديد، لتنقل آخر ما توصلت إليه المفاهيم الترفيهية العالمية في الموسم الذي يعد الأبرز من نوعه محلياً وإقليمياً.

وتركز المجلة على الأحداث التي حصلت في الموسم من فعاليات وبرامج وألعاب، من خلال توثيقها ونشرها، إضافة إلى إبراز جوانب الحراك الاقتصادي في الأنشطة المتنوعة، وأثرها في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن الفرص الاستثنائية التي حققها الموسم لرواد الأعمال والشباب السعوديين الراغبين في المشاركة بموسم الرياض ومجالاته الترفيهية المتنوعة.

وترصد المجلة تصريحات وتطلعات المسؤولين الذين زاروا مناطق الموسم، وتوثق رؤاهم حول الفعاليات والخدمات والبرامج التي اكتست طابعاً عالمياً فريداً في موسم الرياض 2021، كما تعمل المجلة على توثيق آراء الضيوف المشاركين من فنانين وممثلين ومطربين وغيرهم، لتسجيل انطباعاتهم وردود فعلهم وعما شاهدوه خلال مشاركتهم في فعاليات هذا العام.

وتلتقط المجلة في أروقة مناطق الموسم مشاهدات مميزة ومتنوعة، ترصدها للقراء، وتتيح لهم الاستفادة منها عبر إبراز أهم العناصر والخدمات من مقاهٍ ومطاعم عالمية إلى المتاجر المتنوعة، والألعاب الترفيهية وغيرها من الخدمات النوعية في مناطق موسم الرياض 2021.