أخبار عاجلة

الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة -
مكافحة الفساد مسؤولية الجميع.. تعرَّف على طُرق الإبلاغ عنه -
التغيُّر المناخي مخلوق البشر المرعب.. أزمة حديثة واهتمام متأخر بها (1 -3) -
جمعية الإصلاح والتنمية ولجنة "النظيم والجنادرية" توقعان مذكرة تفاهم -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
لأول مرة .. نادي الإبل يستحدث لجنة استئناف عليا للكشف عن العبث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بغياب الدوليين .. الأهلي يعاود تدريباته و"هاسي" يحدد برنامج التوقف

Print
بغياب الدوليين .. الأهلي يعاود تدريباته و"هاسي" يحدد برنامج التوقف بغياب الدوليين .. الأهلي يعاود تدريباته و"هاسي" يحدد برنامج التوقف

بغياب الدوليين .. الأهلي يعاود تدريباته و

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بعد 5 أيام راحة منحها الجهاز الفني للاعبيـن، عقب نهاية المواجهة الماضية، خلال فترة توقف المسابقات الحالية.
بدأ المدرب "هاسي" الحصة التدريبية باجتماع في وسط الملعب، تناول فيه البرنامج اللياقي التكتيكي للفريق خلال الفترة القادمة.
واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين لياقية مكثفة بدأت بتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، ثم الجري على مسافات مختلفة حول ملعب التدريبات.
وقسم المدرب عناصر الفريق إلى مجموعات وتم تنفيذ العديد من التدريبات البدنية الخاصة بالاسترجاع اللياقي، فيما أدى حراس المرمى تدريبات قوية ومكثفة رفقة مدرب الحراس الهولندي ماكس دي يونج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة