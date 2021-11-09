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«النقل» توقع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري أوكراني لدراسة وتنفيذ مينائي دمياط والسادات

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«النقل» توقع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري أوكراني لدراسة وتنفيذ مينائي دمياط والسادات «النقل» توقع مذكرة تفاهم مع تحالف مصري أوكراني لدراسة وتنفيذ مينائي دمياط والسادات

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شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتحالف مصرى – أوكرانى بقيادة شركة سبشيال جروب للتجارة والاستثمار لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء السادات الجاف، ليكون أول ميناء متخصص في الصب الجاف في الشرق الأوسط.

وصرح الوزير أن التحالف سوف يقوم بتقديم العرض الفني والمالي فور إنهاء دراسة الجدوى المبدئية، وذلك في نهاية شهر يناير 2022 لإدارة وتنفيذ وتشغيل ميناء السادات الجاف الذي سيقام على مساحة 75 فدانًا، والذي يعد من المشاريع الهامة التي تنفذها وزارة النقل في الدلتا حيث تحقق وزارة النقل بهذا المشروع سلسلة إمداد من أوكرانيًا إلى لكي تصبح مصر منصه لوجستية.

كما شهد وزير النقل اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وتحالف مصري بقيادة شركة سبشيال جروب للتجارة والاستثمار لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء دمياط الجاف.

وأوضح وزير النقل أن التحالف سوف يقوم بتقديم العرض الفني والمالي فور إنهاء دراسة الجدوى المبدئية، وذلك في نهاية شهر يناير 2022 لإدارة وتنفيذ وتشغيل ميناء دمياط الجاف الذي سيقام على مساحة 15 فدان والذي يعد من المشاريع الهامة التي تنفذها وزارة النقل في شمال الدلتا. والتي تعتبر أحد المشروعات التي تساهم في عمليات التنميه وخدمة المجتمع الصناعي بشمال الدلتا .

وأضاف أن هذا يأتي في إطار خطة وزراة النقل لإنشاء عدد 8 موانئ جافة وعدد 5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية، لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

المصرى اليوم

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