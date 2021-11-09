رغم قرارات الحظر بسبب كورونا.. ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده شمال الأقصر

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أجرى العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، جولة تفقدية داخل مناطق المركز.

خلال الجولة تمكن «الهواري» من ضبط مقهى لا يطبق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وضبط 4 شيش وتم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المقهى.

كما تابع عددًا من الوحدات الصحية بالمدامود، والعجوز، ومدرسة ابوعلى الابتدائية المشتركة.

وقام رئيس بالمرور على معبدالمدامود الغربى اصدر تعليمات إلى رئيس قرية المدامود قبلي لإزالة أي تعديات، أو معوقات حول محيط المعبد.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والغير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية في كل مناطق وقرى المركز والاستمرار في الحملات لضبط غير الملتزمين.