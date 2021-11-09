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«الصناعة» تعلن وقف استيراد المكونات الأساسية لـ «التوك توك» (تفاصيل)

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«الصناعة» تعلن وقف استيراد المكونات الأساسية لـ «التوك توك» (تفاصيل) «الصناعة» تعلن وقف استيراد المكونات الأساسية لـ «التوك توك» (تفاصيل)

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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 533 لسنة 2021 الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات العجلات الثلاث «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية .

يأتي القرار في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين .

وأوضحت «جامع» أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية، ويستهدف إحلال «التوك توك» بوسيلة نقل آمنة، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى» حيث تستهدف إتاحة سيارات «ميني ڤان» بديلا عن «التوك توك» .

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.

وكانت وزارة التجارة والصناعة شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات العجلات الثلاث بسيارات نقل ركاب صغيرة «ميني ڤان»، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق أن صدور القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات العجلات الثلاث «التوك توك» والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار .

المصرى اليوم

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