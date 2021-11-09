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المعاينة الأولية لعروس البحر النافقة بسفاجا: منتفخة البطن وفي حالة تعفن

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المعاينة الأولية لعروس البحر النافقة بسفاجا: منتفخة البطن وفي حالة تعفن المعاينة الأولية لعروس البحر النافقة بسفاجا: منتفخة البطن وفي حالة تعفن

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انتقل فريق من محميات البحر الأحمر، الثلاثاء، إلى شاطئ جزيرة توبيا أمام مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، لإجراء معاينة لعروسة البحر النافقة، وتحديد إمكانية تشريحها من عدمه لبيان أسباب النفوق والكشف الظاهري عليها.

وتبين من المعاينة الأولية لباحثي المحميات انها في حالة تعفن وانتفاخ شديد بالبطن، وجار فحصها بواسطة اللجنة المشكلة لتحديد نوع ومواصفات عروس البحر وتحديد أسباب الوفاة ثم دفنها بطريقة بيئية آمنة.

كانت الدوريات البحرية قامت بتمشيط مساحات واسعة من الشاطئ ومياه البحر الأحمر، وتمكنت محميات البحر الأحمر من العثور على عروس البحر الأحمر طافية بالقرب من شواطئ سفاجا.

كانت «المصري اليوم» انفردت بقيام عدد من الغطاسين بالبحر الاحمر بالعثور على حيوان «عروس بحر نافقة أمام شواطئ منطقة خليج ابو سوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض، والتي تمثل عنصر جذب رئيسي للغطاسين للتصوير معها في الأعماق وتبين ان جسم عروس البحر في حالة انتفاخ وطافية على سطح المياه وتم اخطار محميات البحر الأحمر بالواقعة، حيث تقوم الدوريات البحرية التابعة للمحميات بالبحث عن عروس البحر النافقة لانتشالها من المياه وفحصها وبيان أسباب نفوقها.

وأكدت إحدى مدربات الغوص لـ«المصري اليوم» أنه أثتاء العودة من رحلة غوص فوجئنا بالعثور على عروس بحر طافية على المياه ونافقة حيث يبلغ طولها نحو ٣ أمتار وأرجعت أن يكون سبب نفوق عروس البحر، اصطدام أحد المراكب السريعة أو اللنشات منذ عدة أيام وجرفتها الأمواج للقرب من الشواطئ.

عروس البحر من الثدييات النباتية، ويتراوح طول الواحدة منه 2.5-3.2 متر “وقد يصل 4 أمتار”، ويبلغ وزن الحيوان البالغ بين 230-900 كيلوجرام.

وخلال تناولها الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق وهي تعيش إما وحيدة أو زوجيًا أوفي قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات، ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار أما منخريها، فيقعان في قمة الرأس، مما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح .

المصرى اليوم

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