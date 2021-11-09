جامعة كفرالشيخ تنظم قافله طبيه بقري مطوبس

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تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وضمن مبادرة «حياة كريمة «نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ اليوم اللثلاثاء، قافلة طبية شاملة وبيطرية لأهالى قرية «خان الجني»، والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، بإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب، والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة، بالتعاون مع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، ومنسق المبادرة بالمحافظة، بالتنسيق ومديريتي الشباب والرياضة والشؤون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشرف على القافلة الطبية بمطوبس ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن هذه القوافل تأتي ضمن ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تحسين حياة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والزراعية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين في المناطق النائية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم «٢٩١١» على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

أضاف د. دسوقي أنه تم تقديم جميع الخدمات والاستشارات والأدوية مجاناً، بهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية والاهتمام بها، وعلاج الحالات المرضية للماشية لدى المربيين الأكثر احتياجاً من، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم القوافل الأخرى خلال الفترة المقبلة للمناطق والقرى التي تحتاج ويوجد بها أعداد كبيرة من الماشية.

من جانبه قال الدكتور رضا صالح نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شملت تخصصات طبية وتمريضية شامله الكشف والفحص وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحدة الصحية بقريه «خان الجني»، والقرى المجاورة بمركز مطوبس، كما اشتملت أيضا على تخصصات بيطرية متعددة.

وأكد الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات «الطب، والتمريض» من خلال عدد ١٠ عيادات متخصصة من كلية الطب وعيادة التمريض بالإضافة إلى تخصصات أخرى، كما تضمنت القافلة التخصصات البيطرية، دواجن ،توليد، أمراض متوطنة، جراحة.

وأشار إلى أن القافلة أيضا بها عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط وكيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.