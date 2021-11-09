الأجهزة الأمنية وبيشة وذوو المفقود "المعاوي" يكثفون الجهود للبحث عنه

★ ★ ★ ★ ★

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة بيشة وذوو المفقود "عبدالله محمد المعاوي" الجهود للبحث عنه بعدما فُقد مساء يوم أمس بعد خروجه من منزله بسيارة من نوع هايلوكس، ولم يُعثر له على أثر حتى الوقت الحالي.

وقال المواطن محمد عامر آل شبنان المعاوي، أحد أقارب المفقود، إن "قريبه" فقد عصر يوم أمس يقود مركبة من نوع "ددسن" غمارتين بعد خروجه من منزله بحي نمران ببيشة، ولم يُعثر له على أثر؛ مشيرًا إلى أن صحته حين فقدانه كانت جيدة .

وأضاف أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ الشرطة بفقدانه .

وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود إبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0532855176 .