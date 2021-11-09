أخبار عاجلة

الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة -
مكافحة الفساد مسؤولية الجميع.. تعرَّف على طُرق الإبلاغ عنه -
التغيُّر المناخي مخلوق البشر المرعب.. أزمة حديثة واهتمام متأخر بها (1 -3) -
جمعية الإصلاح والتنمية ولجنة "النظيم والجنادرية" توقعان مذكرة تفاهم -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
لأول مرة .. نادي الإبل يستحدث لجنة استئناف عليا للكشف عن العبث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحربي" يفتتح ورشة تدريب الممارسين الجدد على أعمال الحماية الاجتماعية

Print
بمشاركة  38 ممارسًا من الملتحقين حديثًا  بالرياض.. وتستمر لمدة 6 أيام

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الثلاثاء مجموعة الورش التدريبية التي أطلقتها إدارة الحماية الأسرية بعنوان "تدريب الممارسين الجدد على أعمال الحماية الاجتماعية" وتمتد لثلاثة أيام بمعدل 6 ساعات يوميًا.

وتستهدف الورش التي يقدمها د. نواف بن عبدالله آل فريان إلى تدريب وتأهيل 38 من الممارسين الملتحقين حديثًا بمجال الحماية الأسرية بالعاصمة الرياض ومحافظاتها على أساسيات نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية من خلال تسع جلسات تبدأ بمقدمة عن العنف الأسري وأثره على الفرد والمجتمع وعرض أهداف الدليل التعريفي للعنف الأسري.

وتتناول الورش توضيح مصطلحات الدليل، وأنواع العنف وأشكاله ومقاييس اكتشاف العنف ومؤشراته كما يتعرف المتدربون في اليوم التالي على الفئات التي ينطبق عليها نظام الحماية وإجراءات البلاغ، والجهات ذات العلاقة ويشتمل اليوم الثالث على زيارة ميدانية لوحدة الحماية الاجتماعية بالرياض للتعرف على جميع المهام والأقسام.

وأوضح الدكتور الحربي خلال افتتاحه للورش أهمية مثل هذه اللقاءات التعريفية في متابعة تنفيذ النظام ولائحته التنفيذية والتنسيق والمتابعة مع جميع وحدات الحماية الاجتماعية في جميع المناطق والمحافظات لتطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالحماية الأسرية والخدمات المقدمة للمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة