محافظ الغربية: نسعى للتوسع في المشروعات الاستثمارية لتشجيع حركة التجارة

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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ، الثلاثاء، لتفقد عدد من المشروعات المتنوعة والجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بحضور المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، ومحمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

وتفقد المحافظ أعمال بناء المنطقة التجارية بمنطقة كوبري جيهان على امتداد 418 مترًا، حيث ستقدم المنطقة كافة الخدمات مثل عربات الطعام المتنقلة التي تخدم المترددين على الكورنيش من ساكني المحافظة، ذلك إلى جانب توفير فرص عمل للشباب العاملين على تلك العربات، وأكد رحمي سعي المحافظة الدائم للتوسع في دعم المشروعات الاستثمارية لتشجيع حركة التجارة بالغربية.

كما تفقد محافظ الغربية خلال جولته الأعمال الجارية بمنطقة كورنيش الغفران، حيث يجري وضع الأرصفة بمحاذاة المجرى المائي تمهيداً للرصف ووضع الإنترلوك على الرصيف.

واسْتُكْمِلَتْ الجولة بتفقد أعمال تغطية ترعة المعامل المواجهة لكوبري فاروق بطول ٨٠٠ متر، وذلك ضمن الأعمال الجارية بمحور طنطا- السنطة- زفتى الجديد، والذي يعد أحد المحاور المرورية الهامة ،حيث يهدف إلى تخفيف الضغط المروري على طريق طنطا- زفتى الحالي.

واخْتُتِمَتْ الجولة بتفقد نفق قحافة الذي يصل بين منطقتي قحافة والاستاد عبوراً بالطريق السريع ،حيث جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية للنفق في الجهتين مما يسهل حركة تنقل المارة عبر الجهتين ذهاباً وإياباً.