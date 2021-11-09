كورونا في المغرب .. رفع حظر التجول الليلي بدءًا من الأربعاء

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قرّرت الحكومة المغربية، الثلاثاء، رفع حظر التجول الليلي في مختلف أنحاء البلاد ابتداء من يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، والذي كان مفروضًا في إطار احتواء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وأوضحت الحكومة المغربية، في بيان، أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها “الحملة الوطنية للتلقيح” وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة المغربية، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

كما قررت الحكومة اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء «بوثيقة جواز التلقيح» أو «بشهادة الإعفاء من التلقيح»، للسفر إلى الخارج، ودخول جميع الأماكن المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية، بحسب صحيفة «هسبريس» الإلكترونية المغربية.

وتشمل الإجراءات المغربية السماح بالتنقل بين الأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الأماكن التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.