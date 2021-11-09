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انتخاب الفرنسية "أزولاي" مديرة لـ"اليونسكو" لولاية ثانية

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انتخاب الفرنسية "أزولاي" مديرة لـ"اليونسكو" لولاية ثانية انتخاب الفرنسية "أزولاي" مديرة لـ"اليونسكو" لولاية ثانية
حصلت على 155 صوتًا مؤيدًا مقابل 9 معارضة

انتخاب الفرنسية

أعيد انتخاب الفرنسية أودري أزولاي، اليوم (الثلاثاء)، بأغلبية كبيرة لولاية ثانية مدتها أربع سنوات على رأس منظمة اليونسكو، بحسب ما أعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وأعرب السفير الدائم للبرازيل لدى اليونسكو سانتياجو إرازابال موراو، الذي أصبح رئيسًا لمؤتمرها العام، عن تهنئة جميع الدول الأعضاء لأودري أزولاي على إعادة انتخابها، وفقًا لـ"فرانس 24".

انتُخبت "أزولاي" في عام 2017، وكانت المرشحة الوحيدة لهذه الولاية الجديدة، وحصلت على 155 صوتًا مؤيدًا، مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع واحدٍ عن التصويت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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