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وصول 102 رحلة دولية إلى الغردقة ومرسى علم خلال 24 ساعة

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وصول 102 رحلة دولية إلى الغردقة ومرسى علم خلال 24 ساعة وصول 102 رحلة دولية إلى الغردقة ومرسى علم خلال 24 ساعة

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كشفت جداول التشغيل للرحلات السياحية لمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، عن زيادة كبيرة في الرحلات الجوية القادمة من وأوروبا، مع بداية الموسم السياحي الشتوي، حيث استقبل المطاران 102 رحلة دولية معظمها من أوروبا وروسيا بمعدل 94 رحلة بالغردقة و8 رحلات بمرسى علم.

وبحسب بيان، الثلاثاء، وصل عدد السائحين بالمطارين نحو 17 ألف سائح من جنسيات مختلفة.

وتشهد الإشغالات السياحية بفنادق الغردقة ومرسى علم ارتفاعًا كبيرًا ووجود فنادق كاملة التشغيل من فئة الخمس نجوم، كما انطلقت نحو 100 حافلة سياحية تقل السائحين في رحلات التفويج السياحي لليوم الواحد، لزيارة المناطق السياحية والاثرية بالأقصر، حيث يزور الأقصر في هذه الرحلات نحو ٢٥% من السائحين الذين يأتون للغردقة.

المصرى اليوم

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