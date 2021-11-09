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إزالة 130 حالة تعد ضمن الموجة 18 في بني سويف

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إزالة 130 حالة تعد ضمن الموجة 18 في بني سويف إزالة 130 حالة تعد ضمن الموجة 18 في بني سويف

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ، وفقًا لتقرير إدارة أملاك الدولة، بأنه تمت إزالة 68 حالة تعد “بواقع 64 حالة تعد على مساحة 4556 مترًا أرض ولاية الري والصرف، بالإضافة إلى 4 حالات تعد على مساحة 3 قراريط أرض زراعية”، وبذلك يصل إجمالي ما تم إزالته إلى 131 حالة «خلال 3 أيام منذ بدء المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى أمس الاثنين»، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، وبدأت المرحلة الأولى في من 13 سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الماضي، أعقبها تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الماضي، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة التي يتم تنفيذها في الفترة من 6 إلى 26 نوفمبر الجاري.

المصرى اليوم

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