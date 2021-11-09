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معين الشعباني يطالب ادارة المصري بحل أزمة مستحقات اللاعبين

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معين الشعباني يطالب ادارة المصري بحل أزمة مستحقات اللاعبين معين الشعباني يطالب ادارة المصري بحل أزمة مستحقات اللاعبين

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طالب التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، ادارة النادي برئاسة سمير حلبية، بضرورة حل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين.

وطلب المدير الفني من مسؤولي النادي البورسعيدي، صرف مقدمات عقود الموسم الجديد، للاعبين قبل مواجهة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري، من أجل فرض أجواء الهدوء والتركيز داخل الفريق، خاصة أنه مقبل على مباريات هامة سواء في بطولة الدوري أو الكونفيدرالية الافريقية.

واستأنف فريق المصري، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها 19 أكتوبر الجاري، على الجيش ببرج العرب، في اطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويقدم المصري نتائج سلبية في مسابقة الدوري، حيث فشل في تحقيق الفوز في أول ثلاث جوالات، بعدما تعادل مع غزل المحلة وفيوتشر بهدف لكل فريق، وسموحة سلبيًا، ليحتل الفريق المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

المصرى اليوم

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