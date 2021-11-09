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خالد الدرندلي: خالد مرتجي رفض حضور اجتماعات المجلس .. وهذه حقيقة تحريضي ضد النادي

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خالد الدرندلي: خالد مرتجي رفض حضور اجتماعات المجلس .. وهذه حقيقة تحريضي ضد النادي خالد الدرندلي: خالد مرتجي رفض حضور اجتماعات المجلس .. وهذه حقيقة تحريضي ضد النادي

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خالد الدرندلي المرشح لانتخابات مجلس إدارة الأهلي مستقلا على مقعد أمين صندوق النادي أمام خالد مرتجي المرشح على المقعد نفسه ضمن قائمة محمود الخطيب، تحدث عن حقيقة تحريضه إعلامياً ضد إدارة القلعة الحمراء.

وقال الدرندلي: «بعد تفعيل عمل المكتب التنفيذي كان خالد مرتجي يرفض الحضور لوجود خلافات مع البعض وتضامنت معه وقتها بحكم الصداقة» .

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: مستغرِب ومندهش مما يحدث على السوشيال ميديا (مواقع التواصل الاجتماعي) من تجاوزات غير موجودة على أرض الواقع، علاقتي بالعامري فاروق ممتازة، وهو رجل صاحب خبرات ومحب للأهلي.

المصرى اليوم

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