«قومي المرأة» يفتتح معرض الفنانة العالمية عفيفة عليبي (صور)

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افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة معرض الفنانة العالمية العراقية الأصل والمنشأ عفيفة عليبي، لعرض أبرز لوحاتها الفنية في معرض بعنوان ” محطات الغربة“ والذي استضافه جاليري بيكاسو في الزمالك، بحضور لفيف من فناني مصر والعالم العربي.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي -بحسب بيان الثلاثاء- عن عميق سعادتها بالمشاركة في افتتاح معرض الفنانة العرقية «عفيفة عليبي“، والذي ينفذ لأول مرة في مصر، مشيدة بما تضمنه المعرض من لوحات فنية متميزه تعبر عن تمكين المرأة وتتناول العديد من قضاياها المجتمعية بالإضافة إلى التعبير عما تواجهه المرأة من تغييرات وتحديات.

وأشادت مرسي بما يقدمه جاليري بيكاسو من فن متميز سواء للفنانين المصريين أو غير المصريين، متمنيه ان ينظم المزيد من المعارض في مختلف المناطق والمحافظات .

عفيفة عليبي، هي فنانة تشكيلية عراقية، تقطن حالياً في هولندا بعدما هاجرت إليها في منتصف التسعينات، تحت ظروف الحرب وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة.

هي من مواليد البصرة، وانتقلت إلى بغداد لإتمام دراستها في معهد الفنون الجميلة بينما كانت تعمل كرسامة في جريدة الشعب، ومنها إلى الاتحاد السوفيتي التي أتمت فيها دراساتها العليا في الفن المعماري التذكاري سنة ١٩٧٤. وبسبب الاوضاع السياسية آنذاك، لم تستطع الفنانة العودة إلى الوطن وبدأت رحلتها في عوالم الفن والإبداع وهي تتنقل من محطةٍ إلى أخرى، سجلتها في قراءاتها ومشاهداتها ورسومها، إلى أن حط بها الرحال في لاهاي- المدينة الهولندية- التي استقرت فيها إلى يومنا هذا.

«محطات الغربة“ يضم أعمالاً عديدة للفنانة- حديثة وقديمة- تغطي حقبات زمنية مختلفة من حياتها، بمحطاتها المختلفة ابتداءً من 1978 وحتى 2020. مما يتيح فرصة لإلقاء نظرة أسلوب عفيفة المميز وتطوره ونضجه، خلال مراحل حياتها المختلفة، والأفكار المبتكرة والحديثة التي تطرحها والقضايا الاجتماعية التي تساندها وتدعمها، وعلى رأسها قضايا المرأة.