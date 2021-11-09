موانئ أبو ظبي تفوز بإدارة وتشغيل محطة سفاجا للحاويات الجديدة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ومجموعة موانئ أبوظبي، لتجهيز وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري.

وبحسب بيان، قام بالتوقيع لواء بحري عبدالقادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية وسيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي وصرح الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار جذب الفرص الاستثمارية إلى ميناء سفاجا ودعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال الموانئ خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر واعد، وهناك أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموانئ البحرية، لتكون قاطرة للتنمية ومنافسة للموانئ العالمية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري كما أن هذا المشروع تمهيد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعة والخدمات اللوجستية بالمنطقة، الأمر الذي سيسهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة مع دول الخليج العربي، وشرق آسيا وأفريقيا لخدمة منطقة المثلث الذهبي وصعيد مصر، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المماثلة، مضيفاً أن المشروع سيسهم أيضاً في جذب استثمارات أجنبية مباشرة للمنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن أعمال التطوير ستتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة.

من جانبه قال سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، إن التوقيع على هذه المذكرة يؤكد على متانة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري الراسخة بين الجانبين، ويأتي في إطار استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي بصفتها محركاً رائداً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية العالمية مضيفاً أن ميناء سفاجا ب يتمتع بموقع استراتيجي مهم مطل على البحر الأحمر وعلى الطرق التجارية الواصلة بين الشرق والغرب عبر قناة السويس، ما يجعله من الموانئ التي تتمتع بإمكانيات كبيرة تتيح له توسيع دوره في سلسلة التوريد العالمية، وإن تكامل هذه الخصائص مع الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي في إدارة وتشغيل المحطات البحرية إلى جانب إمكانياتها الهائلة، ستكون بالتأكيد من أهم أركان نجاح هذا التعاون الذي سيعود بالنفع الكبير على الجانبين«.